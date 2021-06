Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. FD

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Fulda - Am Donnerstag (24.06.), gegen 18.30 Uhr, befuhr eine 25-jährige Frau mit ihrem VW-Passat die Olympiastraße aus Richtung des Aueweihers kommend. Auf dem dort befindlichen Parkplatz führte sie ein Wendemanöver durch. Beim erneuten Auffahren auf die Olympiastraße übersah sie dann einen 36-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Bei der Kollision stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Polizeistation Fulda

2. HEF

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg - Eine Rotenburgerin parkte ihren schwarzen Mercedes am Donnerstagabend (24.06.), gegen 18.15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Mündershäuser Straße. Als die Geschädigte wenig später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden im Heckbereich ihres Pkw fest. Der entstandene Schaden beträgt circa 400 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

3. VB

Pkw rollt beim Anfahren zurück

Lauterbach - Am Mittwoch (23.06), gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 45-Jähriger mit seinem VW Passat die Bleichstraße. Als der Mann nach links auf die Bahnhofstraße einbiegen wollte, musste er zunächst verkehrsbedingt anhalten. Beim erneuten Anfahren rollte das Fahrzeug zurück und stieß gegen den Linienbus eines 56-Jährigen, welcher sich hinter dem Passat befand. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

