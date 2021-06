Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Tipps der Polizei - Festnahme nach Einbruch

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus - Tipps der Polizei

Mücke - In der Nacht zu Donnerstag (24.06.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Flensunger Weg ein. Die Täter verschafften sich durch eine gekippte Terrassentür Zutritt zum Haus und entwendeten ein goldenes Tablet und einen schwarzen Laptop, beides Marke "Samsung". Außerdem stahlen sie ein schwarz-grünes Pedelec der Marke "Fischer". Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit! - Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab - auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen! - Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0661/105-2041.

Festnahme nach Einbruch

Alsfeld - Beamte der Polizeistation Alsfeld nahmen am Donnerstagabend (24.06.) einen 34-jährigen Mann aus Baunatal fest, nachdem dieser in eine Bankfiliale am Ludwigsplatz eingebrochen war. Der Einbrecher hatte die Schiebetür der Filiale gewaltsam geöffnet und war so unberechtigt in das Gebäude gelangt, wo er mehrere Türen zu Büroräumen aufbrach. Nachbarn sowie ein Sicherheitsdienst bemerkten den Einbruch und informierten die Polizei. Die Beamten umstellten zunächst die Filiale und nahmen den Baunataler anschließend widerstandslos in dem Bankgebäude fest. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen in der Bank dauern aktuell an. Bei dem Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Gegen den 34-Jährigen wird nun durch die Kriminalpolizei Alsfeld wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Langfinger entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

