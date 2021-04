Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizei kontrolliert erneut im Stadtgebiet

Reutlingen (ots)

Auch am Samstagabend war die Polizei mit starken Kräften in der Reutlinger Innenstadt präsent. Zu größeren Ansammlungen wie an den zurückliegenden Wochenenden kam es jedoch nicht.

Nachdem sich bereits am gestrigen Freitag die Anzahl der sich auf Parkplätzen im Innenstadtbereich wiederkehrend treffenden junger Menschen mit Ihren Fahrzeugen deutlich verringert hatte, blieb es auch in den Abendstunden des Samstags überwiegend ruhig.

Bei den Präsenz- und Kontrollmaßnahmen des Polizeireviers Reutlingen, das von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz und der Verkehrspolizei unterstützt wurde, kam es zu mehreren Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung, vereinzelt zur Ahndung überhöhter Geschwindigkeit und in wenigen Fällen auch zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Die Anzahl der durch die Einsatzkräfte erteilten Platzverweise blieb dabei im niedrigen einstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell