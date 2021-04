Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Holzstapel in Esslingen in Brand geraten

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Brand in Gartenanlage

Zum Brand an einem Holzstapel in einer Gartenanlage im Häuserhaldenweg sind Feuerwehr und Polizei am Freitagmorgen, gegen 6.30 Uhr, ausgerückt. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, löschte die Flammen. Zur Brandursache und der Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Im Zuge der Löscharbeiten musste der Verkehr auf der Champagnestraße geregelt werden. (rn)

