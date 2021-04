Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Reutlingen(RT):

Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei gegen einen einschlägig polizeibekannten 23-Jährigen, der sich mittlerweile in Untersuchungshaft befindet.

Beamte des Polizeireviers Reutlingen wollten den Mann am frühen Freitagmorgen in der Ringelbachstraße kontrollieren, weil er dort trotz der seit 21 Uhr geltenden Ausgangsbeschränkung gegen 0.25 Uhr noch unterwegs war. Da er sich nicht ausweisen konnte, sollte er durchsucht werden, wogegen er sich heftig zur Wehr setzte, einen der Beamten in die Hand biss und zu flüchten versuchte. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray gelang es, den Mann zu überwältigen und zu durchsuchen. Dabei wurden ein Polizeibeamter und der 23-Jährige leicht verletzt. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden bei dem mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Mann mehr als 100 Gramm Marihuana und ein mutmaßliches 50 Euro Falsifikat aufgefunden und sichergestellt.

Der 23-Jährige, gambische Staatsangehörige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde vorläufig festgenommen und am Freitagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell