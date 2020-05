Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Ohne Führerschein und Zulassung aber mit über 2 Promille unterwegs

Kennzeichen gestohlen

Farbschmierereien im Treppengang

hochwertige Werkzeugmaschinen aus Transporter gestohlen

Dillenburg (ots)

Mittenaar-Ballersbach: Ohne Führerschein und Zulassung aber mit über 2 Promille unterwegs

Gestern Nachmittag (19.05.2020), gegen 14:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge einen offenbar betrunkenen Autofahrer. Herborner Polizisten machten sich umgehend auf den Weg nach Ballersbach und hielten den gemeldeten Renaultfahrer in der Neuen Straße an. Die Polizisten kontrollierten den 38-Jährigen, aus Bischoffen stammenden Mann. Einen Führerschein konnte der Renaultfahrer nicht vorzeigen, er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Sein Auto hatte er nicht zugelassen. Starker Alkoholgeruch drang aus dem Fahrzeuginneren. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Der Renaultfahrer musste mit zur Polizeiwache. Dort entnahm ein hinzugezogener Arzt dem Bischoffener Blut. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Polizisten eine Pistole. Die Schreckschusswaffe stellten die Ordnungshüter sicher. Gegen den 38-Jährigen wird nun wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz, Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Wetzlar - Kennzeichen gestohlen

Irgendwann, im Laufe des gestrigen Tages (19.05.2020), machten sich Diebe an einem schwarzen VW zu schaffen. Der Polo parkte in der Seibertstraße. Zwischen 10:30 Uhr und 18:00 Uhr schraubten Unbekannte das hintere Kennzeichen, LDK-YF 352, ab und entwendeten es. Der Schaden beläuft sich auf 30 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Farbschmierereien im Treppengang

200 Euro Schaden verursachten Unbekannte zwischen gestern (19.05.2020) und heute (20.05.2020) in einem Treppenaufgang zum Fischmarkt in der Krämerstraße. Mit orangem Lackspray sprühten die Schmierfinken einen Schriftzug an die Hauswand. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar - hochwertige Werkzeugmaschinen aus Transporter gestohlen

Auf hochwertige Werkzeugmaschinen hatten es dreiste Diebe in der vergangenen Nacht abgesehen. Zwischen Dienstag (19.05.2020) und Mittwoch (20.05.2020) machten sie sich an einem Citroen zu schaffen. Der weiße Jumper parkte im Magdalenenhäuserweg in Höhe der Einmündung zur Straße "Im Winkel". Die Unbekannten manipulierten das Türschloss der Hecktür und drangen so in den Kastenwagen ein. Aus dem Fahrzeuginneren stahlen die Diebe neben einer Bohrmaschine, einer Stichsäge und einem Bohrschrauber, noch weitere Werkzeuge. Die Polizei beziffert den Schaden auf 5.100 Euro. Die Wetzlarer Kriminalpolizei sucht Zeugen und fragt: Wem sind, zwischen 18:00 Uhr und 06:40 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Magdalenenhäuser Weg aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell