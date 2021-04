Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Rauschgiftdealer in Haft (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Reutlingen (RT):

Ein mutmaßlicher Rauschgiftdealer ist den Fahndern einer Rauschgiftermittlungsgruppe am Donnerstagmittag ins Netz gegangen. Zwischenzeitlich ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen den 39-Jährigen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit illegalen Betäubungsmitteln. Der Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Gegen 12.40 Uhr kontrollierten die Fahnder einen in der Föhrstraße geparkten Jeep, mit dem polizeibekannten Verdächtigen am Steuer. Dabei fanden und beschlagnahmten sie mehr als 17 Gramm bereits verkaufsfertig portioniertes und verpacktes Kokain sowie mehrere Ecstasy-Tabletten und eine kleinere Menge Amphetamin. Der 39-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Bei der nachfolgenden richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Unterkunft, konnten weitere mehr als ein Dutzend Ecstasy-Tabletten aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Der deutsche Beschuldigte wurde am Freitag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (cw)

