Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeitsunfall; Erneut Autos aufgebrochen; Rauch im Mehrfamilienhaus; Rehkitz unter Auto; Essen auf Herd vergessen; Vorfahrt missachtet; Brand von Papiercontainer

Reutlingen (ots)

Pfronstetten (RT): Arbeiter schwer verletzt

Beim Arbeiten mit einem Gabelstapler in einer Pfronstetter Firma ist ein 20-jähriger Arbeiter am Donnerstagnachmittag schwer verletzt worden. Der Mann war mit einem Kollegen gegen 13.20 Uhr mit Arbeiten mit dem Stapler beschäftigt, wobei er sich am beweglichen Teil der Hubvorrichtung festhielt. Beim Herablassen der Hubvorrichtung geriet der 20-Jährige mit der Hand zwischen Rahmen und dem beweglichen Teil, wobei er so schwere Verletzungen erlitt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen zum Unglückshergang aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Erneut Fahrzeuge aufgebrochen

Ein VW Passat, ein Mercedes Transporter und einen Lkw hat ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgebrochen. Zwischen 18 Uhr und 5.30 Uhr schlug der Dieb jeweils die Seitenscheiben der in der Palmenwaldstraße und in der Weilstraße geparkten Fahrzeuge ein und durchwühlte sie. Soweit bislang bekannt ist, fiel ihm dabei ein älteres Iphone 6 in die Hände. Der angerichtete Sachschaden wird auf insgesamt etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-330 um Hinweise. (cw)

Ostfildern-Kemnat (ES): Rauch in Heizungskeller

Eine Rauchentwicklung im Heizungskeller eines Mehrfamilienhauses in der Rosenstraße hat am Donnerstagabend, gegen 20.10 Uhr, die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Die Feuerwehr, die daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften anrückte konnte schnell Entwarnung geben. Offenbar hatte ein technischer Defekt an der Heizungsanlage zu der Rauchentwicklung geführt. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit drei Fahrzeugen und acht Helfern vor Ort. Sachschaden war nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden. (rn)

Dettingen (ES): Rehkitz versteckt sich unter Auto

Ein Rehkitz hat sich am Donnerstagabend unter einem Auto versteckt, nachdem es zuvor für einen leichten Auffahrunfall gesorgt hatte. Ein 43 Jahre alter VW-Lenker war kurz nach 18 Uhr im Kolonnenverkehr auf der K 1250 von Dettingen herkommend in Richtung Nabern unterwegs. Als das Rehkitz über die Straße rannte, bremste er sein Fahrzeug ab. Ein nachfolgender, 18-jähriger VW-Fahrer bemerkte das Bremsmanöver seines Vordermannes, konnte aber nicht mehr rechtzeitig anhalten. Bei der anschließenden Kollision entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Rehkitz sprang währenddessen unter ein Fahrzeug des Gegenverkehrs und ließ sich auf dem Asphalt nieder. Glücklicherweise bemerkte der Fahrer das Tier, hielt rechtzeitig an und fuhr nicht mehr weiter. Ein hinzugerufener Jäger kümmerte sich um das Rehkitz und konnte es kurz vor 19 Uhr unverletzt unter dem Auto hervorholen. Es wurde im Anschluss auf einer Wiese in die Freiheit entlassen. (ms)

Kircheim/Teck-Ötlingen (ES): Essen auf Herd vergessen

Der Alarm eines Rauchmelders aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hat am frühen Freitagmorgen in der Steigstraße zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 0.45 Uhr alarmierten Nachbarn die Einsatzleitstelle, weil sie durch den Rauchmelder aufmerksam geworden waren. Nachdem der Wohnungsinhaber von den Einsatzkräften geweckt werden konnte, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Eine auf dem eingeschalteten Herd vergessene Pfanne mit verkohlten Essensresten hatte die Rauchentwicklung und den Alarm ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Nachdem die Wohnung von der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 32 Feuerwehrleuten im Einsatz war, durchlüftet worden war, konnte die Nachtruhe wieder einkehren. (cw)

Kusterdingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Auf etwa 5.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 70-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend an der Kreuzung der Ortsdurchfahrt und Heerstraße verursacht hat. Der Mann war gegen 21 Uhr mit seinem 3er BMW auf der Heerstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Ortsdurchfahrt missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 17-jährigen Leichtkraftradfahrers. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der Biker auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen war zum Glück nicht erforderlich. Während der BMW fahrbereit blieb, wurde die Yamaha des 17-Jährigen so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden musste. (cw)

Albstadt (ZAK): Papiercontainer in Brand geraten

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Donnerstagabend ein Kartonagen-Container im Primelweg in Tailfingen in Brand geraten. Eine Zeugin bemerkte gegen 20.30 Uhr das stark rauchende Behältnis und verständigte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr, die daraufhin anrückte, löschte die Glutnester. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ein angrenzendes Gebäude wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. (rn)

