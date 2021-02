Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrer fährt in abbiegenden Pkw

53894 Mechernich-Glehn (ots)

Sonntagnachmittag (14.40 Uhr) befuhr eine 42-jährige Mechernicherin die Kreisstraße 25 zwischen Glehn und Hostel. Nach ihren und Angaben der Unfallzeugen, wollte sie auf der abschüssigen Strecke in einer Rechtskurve nach links in einen Feldweg abbiegen. Dazu verringerte sie ihre Geschwindigkeit. Ein hinter ihr fahrender Motorradfahrer erkannte die Situation und verlangsamte ebenfalls seine Geschwindigkeit. Plötzlich sei ein Radfahrer an ihm vorbei gefahren und gegen die Seite des Fahrzeugs der abbiegenden 42-Jährigen geprallt. Durch den Zusammenstoß wurde der 63-jährige Radfahrer schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mechernicher in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell