Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Jugendhaus randaliert

53947 Nettersheim (ots)

Sachschäden verursachten Unbekannte in einem Jugendhaus an der Nettersheimer Straße. Sie waren durch einen unverschlossenen Kellereingang in das Gebäude gelangt. Im Gebäude selbst beschädigten sie Schränke und Türen.

