Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl von Werkzeug; Fahrzeugbrand; Streit in Flüchtlingsunterkunft; Raub auf Taxifahrerin; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Werkzeuge gestohlen

Einen Akkubohrhammer der Marke Hilti und eine Akkuschleifmaschine des gleichen Herstellers hat ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus einem Container auf dem Gelände einer Baustelle in der Carl-Diem-Straße gestohlen. Zwischen 16.30 Uhr und 6.50 Uhr drang der Dieb auf das Baustellengelände ein und verschaffte sich auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zu dem Container, woraus er die Werkzeugmaschinen entwendete. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Eningen (RT): Lkw-Fahrer schwer verletzt

Noch unklar sind die genauen Umstände, unter denen sich in Eningen am Mittwochnachmittag ein Lkw-Fahrer schwere Verletzungen zugezogen hat. Ein Zeuge hatte den 58-Jährigen gegen 14 Uhr in der Panoramastraße neben der geöffneten Ladebordwand des Lasters liegend aufgefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Mann in eine Klinik eingeliefert. Aufgrund der Situation vor Ort wird davon ausgegangen, dass der 58-Jährige zuvor mit Reparaturarbeiten an der Ladebordwand beschäftigt gewesen war und sich dabei die Verletzungen zugezogen haben dürfte. Die Ermittlungen dauern an. (mr)

Esslingen (ES): Fahrzeug in Brand geraten

Möglicherweise ein technischer Defekt hat am Mittwochvormittag zu einem Feuerwehreinsatz in der Arnikastraße geführt. Gegen 11.15 Uhr bemerkte die 38-jährige Lenkerin Rauch aus dem Motorraum ihres Peugeot und stellte den Wagen auf einem Parkplatz ab. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften, geriet der Wagen in Brand. Auch eine angrenzende Hecke und die Plane eines dahinter abgestellten Anhängers wurden durch das Feuer beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rn)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Mitbewohner bedroht

Mit mehreren Streifenwagen musste die Polizei am Mittwochabend in die Tübinger Straße ausrücken, nachdem dort in einer Flüchtlingsunterkunft mehrere Bewohner aneinandergeraten waren. Ersten Ermittlungen zufolge hatte ein 31-Jähriger gegen 22 Uhr drei Mitbewohner in einer Gemeinschaftsküche zunächst beleidigt und anschließend einen der Männer mit einem Messer bedroht. Verletzt wurde dabei niemand. Der 31-Jährige, der zwischenzeitlich in sein Zimmer geflüchtet war, konnte dort von den eingesetzten Beamten widerstandslos und unbewaffnet vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam. (rn)

Tübingen (TÜ): Autoschlüssel geraubt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwochabend in der Eugenstraße ereignet hat, sucht das Kriminalkommissariat Tübingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte eine 52-jährige Taxifahrerin gegen 21.30 Uhr mit ihrem Wagen dort losfahren, als zwei unbekannte Männer die Fahrertür des Pkw öffneten und Bargeld von der Frau verlangten. Einer der beiden Unbekannten soll dabei ein Messer in der Hand gehalten haben. Die Männer raubten daraufhin den Autoschlüssel des Taxis. Als die Fahrerin um Hilfe schrie, flüchtete das Duo in Richtung Volksgarten. Die 52-Jährige blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos.

Die Unbekannten werden als etwa 15 bis 18 Jahre alt beschrieben. Der Erste soll von schlanker Figur und etwa 190 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte blonde, bis über die Ohren reichende Haare und war mit einer hellblauen Stoffjacke bekleidet. Sein Komplize war etwa 180 Zentimeter groß und ebenfalls schlank. Er hatte dunkelbraue, kurze Haare. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegen. (rn)

Mössingen (TÜ): Sprinter contra Radfahrer

Am Mittwochnachmittag sind in Mössingen ein Mercedes Sprinter und ein Radfahrer zusammengestoßen. Gegen 15.30 Uhr befuhr der 52 Jahre alte Lenker des Transporters die Daimlerstraße in Richtung Butzenbadstraße. Zeitgleich war ein 58-Jähriger auf einem Pedelec auf dem gemeinsamen Rad- und Fußweg entlang der Butzenbadstraße in Richtung Ortsmitte Bästenhardt unterwegs. Im Einmündungsbereich übersah der Sprinter-Fahrer den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 58-Jährigen, worauf es zur Kollision der beiden kam. Der Radler stürzte zudem zu Boden. Er musste mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. (mr)

Balingen (ZAK): Bier auf Fahrbahn

Weil am Mittwochnachmittag Bierkisten von einem Getränkelaster gefallen sind, musste die Abfahrt Balingen-Süd der B27 rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer befuhr gegen 13.50 Uhr mit seinem mit Bierkisten beladenen Sattelzug die Bundesstraße aus Richtung Balingen-Mitte kommend. Als er den Kurvenbereich der Abfahrt Balingen-Süd befuhr, öffnete sich aus bislang unbekannter Ursache eine Flügeltür des Aufliegers und rund 180 Bierkisten kippten auf die Fahrbahn. Hierbei gingen unzählige Glasflaschen zu Bruch, so dass geschätzt über 1.500 Liter des Gerstensafts auf die Fahrbahn und ins Erdreich flossen. Zur Reinigung der Fahrbahn rückten die Feuerwehr Balingen mit zwei Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten und Mitarbeiter der Straßenmeisterei Balingen mit insgesamt sieben Fahrzeugen an. Mitarbeiter einer Spedition kamen vor Ort, um die Ladung auf einen zweiten Lkw umzuladen. Der entstandene Sachschaden beschränkt sich auf den Wert der Bierkisten samt Inhalt. Das Polizeirevier Balingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Verkehrspolizei die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Hinweise auf eine mangelnde Ladungssicherung ergaben sich bislang nicht. Gegen 16.15 Uhr konnte die Ausfahrt wieder für den Verkehr freigegeben werden. (sm)

Hechingen (ZAK): Bei Sturz schwer verletzt

Mit wohl schweren Verletzungen ist am Mittwochnachmittag ein 62-Jähriger vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann war den derzeitigen Ermittlungen zufolge gegen 14.45 Uhr mit seinem Rennrad auf der Straße Lindenwasen unterwegs, als er auf Höhe des Sportplatzes Stetten vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Rad verlor und zu Boden stürzte. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell