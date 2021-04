Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tatverdächtige in Untersuchungshaft (Lkrs. ES u.a.)

Reutlingen (ots)

Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 21.04.2021/14.01 Uhr

Die drei Tatverdächtigen, die am Mittwochvormittag im Rahmen von in mehreren Landkreisen durchgeführten Durchsuchungen festgenommen worden waren, sind am Mittwochnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt worden. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Wie bereits berichtet standen die Durchsuchungen im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen eine Vielzahl von Beschuldigten wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Hehlerei sowie der Steuerhinterziehung. (ak)

