POL-RT: Einbruch in Schule; Heftiger Auffahrunfall; Küchenbrand; Junge Frau belästigt

Nürtingen (ES): In Schule eingebrochen

Eine Schule in der Straße Am Lerchenberg ist in der Nacht zum Mittwoch von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 6.50 Uhr verschaffte sich der Täter über ein Fenster Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Dort machte er sich an weiteren Türen zu schaffen und versprühte den Inhalt eines Feuerlöschers. Eine Übersicht von etwaigem Diebesgut liegt noch nicht vor. Der Polizeiposten Rossdorf hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Balingen (ZAK): Heftiger Auffahrunfall auf der B 463

Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Mittwochvormittag auf der B 463 ereignet. Kurz nach zehn Uhr war ein 37-jähriger Mercedes-Lenker auf der Bundesstraße von Albstadt herkommend in Richtung Balingen unterwegs. An der Einfahrt der L 440 verringerte der Mann seine Geschwindigkeit bis zum Stillstand, um dem Fahrer eines Kleintransporters das Einfahren auf die Bundesstraße zu ermöglichen. Dies bemerkte eine nachfolgende, 52 Jahre alte Lenkerin eines Peugeot 308 zu spät und fuhr mit Wucht auf die stehende A-Klasse auf. Durch die Kollision verletzten sich die Peugeot-Lenkerin und ihr 66 Jahre alter Beifahrer. Sie mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von zirka 18.000 Euro entstanden. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu mehreren, kurzzeitigen Vollsperrungen der B 463. (ms)

Balingen (ZAK): Brand in Küche

Zu einem Brand in der Küche eines Wohnhauses in der Ebnetstraße in Zillhausen sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Mittwochvormittag, kurz nach 11.30 Uhr, ausgerückt. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte auf dem eingeschalteten Herd vergessenes Essen zu starkem Rauch sowie zur Entstehung von Flammen geführt haben. Einer Bewohnerin gelang es jedoch, das Feuer noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte zu löschen. Durch die Feuerwehr wurden die betroffenen Räume ausgiebig belüftet. Ein 81-Jähriger hatte zuvor mit einer Sitztrage aus dem Gebäude evakuiert werden müssen. Der Senior, zwei junge Frauen im Alter von 17 und 23 Jahren sowie zwei 14-jährige Jungen wurden vom Rettungsdienst wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 23-Jährige und einer der Jungen hatten zudem leichte Brandverletzungen erlitten. Der insbesondere durch Rauchgasniederschlag verursachte Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (mr)

Balingen (ZAK): Junge Frau belästigt (Zeugenaufruf)

Eine 22-Jährige ist am späten Dienstagabend von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war die junge Frau gegen 21.30 Uhr zu Fuß zunächst in der Unterführung zwischen dem Röslerweg und der Traubenstraße unterwegs. Auf Höhe des angrenzenden Spielplatzes wurde sie von einem Mann angesprochen. Während der Unterhaltung umklammerte der Unbekannte die 22-Jährige plötzlich, hielt sie fest und berührte sie unsittlich, wogegen sich die junge Frau zur Wehr setzte. Nachdem der Täter von der 22-Jährigen abgelassen hatte, lief er davon. Die sofortige Einleitung einer polizeilichen Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg. Der Täter ist zirka 20 bis 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß und von normaler Statur. Er hat eine dunkle Hautfarbe, kurze schwarze Haare und war zur Tatzeit mit einer schwarzen Lederjacke sowie einer dunkelblauen Jeanshose bekleidet. Zeugen, in im genannten Zeitraum im Bereich des Röslerweg sowie der Traubenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 beim Kriminalkommissariat Balingen zu melden. (mr)

