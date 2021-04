Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Bauwagen aufgebrochen; Riskantes Fahrmanöver

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Pedelec-Fahrerin gestürzt

Ein Bremsfehler dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Sturz einer Pedelec-Fahrerin am Dienstagnachmittag an der Einmündung Neuffener Straße / Olgastraße gewesen sein. Die 51-jährige Radlerin befuhr gegen 13 Uhr die Neuffener Straße und wollte an der Einmündung nach rechts in die Olgastraße einbiegen. Aufgrund eines ordnungsgemäß aus der Olgastraße an die Einmündung heranfahrenden Pkw erschrak sie, bremste zu stark und stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie mit nach derzeitigen Erkenntnissen leichten Verletzungen nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Ostfildern (ES): Bauwagen aufgebrochen

Einen Bauwagen im Gewann Auchtwiesen haben Unbekannte über das vergangene Wochenende aufgebrochen. Zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Dienstag, 18 Uhr, drangen die Einbrecher zunächst über ein Fenster gewaltsam in einen Schuppen auf dem Gartengrundstück ein und durchsuchten ihn. Nachdem dort offensichtlich nichts von Wert zu finden war, verschafften sie sich Zugang zu einem auf dem Grundstück befindlichen Bauwagen. Dort ließen sie Musikinstrumente, eine Gesangsanlage und Verstärker im Wert von knapp 1.400 Euro mitgehen und machten sich unerkannt aus dem Staub. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Neuffen (ES): Pedelec-Fahrer übersehen

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein 79-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag an der Einmündung Burgstraße / Eberhardstraße ereignet hat. Ein 75-Jähriger war gegen 10.30 Uhr mit seinem VW Golf auf der Eberhardstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Burgstraße einbiegen. Dabei kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem Pedelec-Fahrer, der sich bereits im Abbiegevorgang von der Burgstraße nach links in die Eberhardtstraße befand. Der Pedelec-Fahrer wurde dabei vom Pkw aufgeladen und über die Motorhaube auf die Fahrbahn abgeworfen. Der Radler lehnte nachfolgend die Hinzuziehung eines Rettungswagens ab und suchte selbständig die Klinik auf. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 3.400 Euro geschätzt. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Frontal in den Gegenverkehr

Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der L 1207 (Plochinger Straße) ereignet hat. Eine 21-Jährige war kurz nach 5.30 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der Landesstraße von Plochingen in Richtung Freitagshof unterwegs, als sie kurz nach der Einmündung Paradiesstraße mit ihrem Wagen zu weit nach links und auf die Gegenfahrspur geriet. Dort kam es zur frontalen Kollision mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes CLK einer 38-Jährigen, die keinerlei Chancen mehr hatte, um rechtzeitig reagieren zu können. Eine hinter dem CLK fahrende, 17-jährige Leichtkraftradfahrerin reagierte zu spät und krachte mit ihrer KTM ins Heck des Mercedes. Die Unfallverursacherin, ihre 22-jährige Beifahrerin in der A-Klasse, die Fahrerin des CLK und die Motorradfahrerin erlitten bei dem Unfall nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Alle vier wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 16.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn musste die Landesstraße bis etwa neun Uhr komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und drei Feuerwehrleuten zur Unterstützung der aufwändigen Reinigungsarbeiten im Einsatz. (cw)

Nürtingen (ES): Vorfahrt missachtet

Auf etwa 14.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag an der Einmündung Robert-Bosch-Straße / Schlesierstraße entstanden ist. Eine 34-Jährige befuhr gegen 13.15 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse die Robert-Bosch-Straße und wollte an der Einmündung in die vorfahrtsberechtigte Schlesierstraße einbiegen. Dazu hielt sie zunächst auch an. Als ihr ein von rechts kommender Pkw-Lenker signalisierte, sie einfahren zu lassen, fuhr sie an, ohne auf einen von links kommenden Linienbus zu achten. Dessen 30-jähriger Fahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde, auch in dem mit 35 Fahrgästen besetzten Bus, zum Glück niemand. (cw)

Filderstadt (ES): Radler bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Sturz am Dienstagabend in Bonlanden zugezogen. Der 60-Jährige befuhr gegen 19.10 Uhr in der Mahlestraße die Zufahrt zu einem Parkplatz und kollidierte dabei mit einem Poller. Daraufhin stürzte der Mann zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

Tübingen (TÜ): Riskantes Fahrmanöver (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Tübingen sucht Zeugen eines wohl riskanten Fahrmanövers, das zwei Autofahrer am Dienstagabend in der Eisenbahnstraße an den Tag gelegt haben sollen. Gegen 19.55 Uhr meldete ein erster Zeuge zwei offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit und nebeneinander stadtauswärts durch das Wohngebiet fahrende Pkw. Rund 30 Minuten später ging ein weiterer Anruf bei der Polizei ein, in dem eine Autofahrerin einen identischen Vorfall schilderte. Die 42-Jährige war auf der Eisenbahnstraße vom Industriegebiet Au-Ost herkommend unterwegs gewesen. In einer S-Kurve waren ihr zwei auf beiden Fahrspuren nebeneinander fahrende Pkw entgegengekommen, weshalb sie ihren Wagen abgebremst hatte. Bei den beiden unbekannten Fahrzeugen handelt es sich den derzeitigen Ermittlungen zufolge um dunkle, neuwertige Pkw. Zeugenhinweise zu den gesuchten Pkw, bzw. zu deren Fahrweise werden unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegengekommen. Insbesondere der noch unbekannte Radfahrer, der sich vor Ort mit der 42-Jährigen über die Situation unterhalten hatte, wird gebeten, sich zu melden. (mr)

Dettenhausen (TÜ): Beim Abbiegen zusammengestoßen

Eine 19-Jährige hat am Dienstagmittag auf der L 1208 eine Mercedes-Lenkerin übersehen und ist mit dieser zusammengestoßen. Die junge Frau war mit ihrem Renault gegen 13.30 Uhr auf der Landstraße in Richtung Tübingen unterwegs und wollte an der Einmündung zur K 6912 nach links abbiegen. Dabei kollidierte sie mit der entgegenkommenden, 49 Jahre alten Mercedes-Lenkerin. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell