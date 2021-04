Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; Rüttelplatte gestohlen; Einbruch

Reutlingen (ots)

Beim Abbiegen zusammengestoßen

Drei Verletzte und ein Sachschaden von etwa 37.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag an der Einmündung B 297/ K 6720 ereignet hat. Eine 30-Jährige war gegen 11.20 Uhr mit ihrem VW auf der Bundesstraße in Richtung Kirchentellinsfurt unterwegs und wollte an der dortigen Einmündung nach links in Richtung Altenburg abbiegen. Dabei kollidierte ihr Fahrzeug mit dem Audi eines auf der Bundesstraße entgegenkommenden 76-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Audi nach rechts abgewiesen und prallte gegen einen auf der Kreisstraße verkehrsbedingt wartenden Ford. Sowohl der 76-jährige Audi-Lenker als auch seine 75 Jahre alte Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus. Die 30-jähige VW-Lenkerin erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Auch sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Lkw und der Audi mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Rüttelplatte von Baustelle gestohlen

Auf eine Rüttelplatte hatten es unbekannte Diebe in den vergangenen Tagen auf einer Baustelle in der Hornbergstraße abgesehen. Im Zeitraum vom 6. April bis Dienstag verschafften sich die Täter Zutritt zu der Baustelle in Bonlanden und entwendeten die Rüttelplatte im Wert von rund 5.000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (sm)

Altbach (ES): In Büro eingebrochen

In das Büro einer Firma in der Esslinger Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 17.30 Uhr und 9.20 Uhr hebelte der Einbrecher ein Fenster auf und verschaffte sich so Zugang zu dem Büroraum. Diesen durchwühlte er nach Wertvollem. Soweit bislang bekannt ist, fiel ihm dabei eine Fotokamera in die Hände, mit der er sich anschließend unerkannt aus dem Staub machte. Der Polizeiposten Reichenbach hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

