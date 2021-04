Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Kind wusste sich zu helfen; Einsatz in Flüchtlingsunterkunft; Seniorin betrogen

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Brand eines Generators

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Montagnachmittag zum Brand eines Generators in einem Blockheizkraftwerk bei Bichishausen gekommen. Gegen 14.30 Uhr bemerkten der Besitzer und seine Mitarbeiter das Feuer und begannen dieses zu löschen. Beim Eintreffen der sofort verständigten Feuerwehr, die mit elf Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften ausgerückt war, war der Brand bereits größtenteils gelöscht. Sie konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern und das Feuer rasch vollends löschen. Ein weiteres Gebäude wurde lediglich durch die Hitze und den Rauch in Mitleidenschaft gezogen. An dem Generator war erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden. Vorsorglich war der Rettungsdienst ebenfalls an den Brandort ausgerückt. (ms)

Münsingen (RT): Hoher Schaden bei Unfall auf Parkplatz

Ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz am Montagmittag entstanden. Ein über 80 Jahre alter Pkw-Lenker fuhr um 12.45 Uhr mit seinem Mercedes rückwärts aus einer Parklücke auf dem Gelände eines Discounters in der Lichtensteinstraße. Vermutlich aufgrund seines falschen Schuhwerks rutschte er ab und sein Hausschuh verhakte sich mit dem Gaspedal. Das Fahrzeug fuhr im Anschluss zügig über den Parkplatz und kollidierte mit einem Opel, einem Ford und kam schließlich nach dem Zusammenstoß mit einem Toyota zum Stehen. Die ebenfalls über 80 Jahre alte Beifahrerin zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Sie musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (ms)

Esslingen (ES): Kind wusste sich zu helfen

Am Montagmittag ist ein Kind kurz nach 13 Uhr auf der Wache des Polizeireviers Esslingen erschienen, da es Hilfe benötigte. Der achtjährige Junge besucht eine nahegelegene Schule und wurde nach Schulschluss nicht von seiner Mutter abgeholt. Da die Familie erst vor kurzem hergezogen war, wusste der Kleine nicht, wie er heimkommen soll und lief daraufhin zur Polizei. Die Beamten konnten kurze Zeit später die Mutter erreichen, die ihren Sohn auf der Dienststelle abholte. Sie gab an, dass er eigentlich den Bus hätte nehmen sollen. Die Mutter und ihr Kind fuhren im Anschluss zusammen mit dem Bus nach Hause und sie konnte ihm die nicht sehr weite Heimfahrt nochmal erklären. (ms)

Esslingen (ES): Einsatz in Flüchtlingsunterkunft

Wegen eines Mannes, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, waren am Montagnachmittag mehrere Streifenwagenbesatzungen in einer Esslinger Flüchtlingsunterkunft im Einsatz. Weil unklar war, ob der Mann bewaffnet sein könnte, betraten die Beamten gegen 14.15 Uhr in Spezialausrüstung das Gebäude in der Rosenstraße. Der 24-Jährige konnte unbewaffnet in seinem Zimmer angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Er wurde im Anschluss in eine psychiatrische Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. (ms)

Kirchheim/ Teck (ES): Seniorin betrogen (Warnhinweis)

Kriminelle haben im Laufe des Montags eine Seniorin um einen hohen Geldbetrag gebracht. Am Abend rief ein Betrüger bei der Frau an und gab sich als Kriminalbeamter aus. Er gaukelte ihr vor, dass es in der Nachbarschaft einen Raubüberfall gegeben habe und nun auch ihr Hab und Gut bedroht sei. Die so unter Druck gesetzte Seniorin wurde daraufhin aufgefordert, Wertgegenstände in eine Tasche zu packen. Wie gefordert, stellte das Opfer die gepackte Tasche mit Bargeld und Schmuck in fünfstelligem Wert vor die Haustür, wo sie kurze Zeit später von einem unbekannten Mann abgeholt wurde. Das Versprechen, die Wertgegenstände nach einer Überprüfung zurückzubringen, hielten die Betrüger natürlich nicht ein. Die Polizei rät:

- Notieren Sie die angezeigte Telefonnummer, den Namen und die angegebene Dienststelle des Anrufers und legen Sie sofort vollständig auf.

- Nehmen Sie stattdessen Kontakt mit der Ihnen bekannten Polizeidienststelle in Ihrer Nähe auf. Wichtig: Nicht die Rückruftaste drücken, sonst landen Sie wieder bei den Kriminellen. Suchen Sie die Nummer selbst heraus oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

- Geben Sie nie Informationen über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse preis. Die Polizei wird nie bei Ihnen anrufen, um Sie über ihr Vermögen auszufragen oder Sie zur Übergabe von Geld und anderen Vermögenswerten auffordern.

- Lassen Sie Ihr Vermögen da, wo es ist und übergeben Sie nie einem Fremden Bargeld oder Wertgegenstände, egal mit welcher Geschichte er bei Ihnen vorspricht und für wen er sich ausgibt.

- Ziehen Sie einen Angehörigen oder eine Person Ihres Vertrauens zu Rate.

Weitere Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern finden sich auch unter www.polizei-beratung.de. (rn)

Neuffen (ES): Rollladen in Brand geraten

Auf etwa 5.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der beim Brand eines Rollladens am frühen Dienstagmorgen in der Taläckerstraße entstanden ist. Gegen 5.45 Uhr alarmierte ein Nachbar die Rettungskräfte nachdem er den Brand entdeckt hatte. Nachdem er die Bewohner geweckt hatte, begann er bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 26 Feuerwehrleuten im Einsatz war, mit ersten Löscharbeiten. Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen herausstellte, dürfte eine brennende Kerze in einem Blumenkasten mit Kunstblumen zunächst den Blumenkasten und anschließend den Rollladen in Brand gesetzt haben. Verletzt wurde niemand. (cw)

Wernau (ES): Vorfahrtsberechtigten übersehen

Unachtsamkeit ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag an der Kreuzung Bergstraße / Eugenstraße ereignet hat. Ein 20-Jähriger war gegen 16.15 Uhr mit seinem VW Crafter Kleinbus auf der Eugenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Bergstraße verlangsamte er seine Fahrt und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dabei übersah er jedoch ein von rechts kommendes Leichtkraftrad Aprilia. Dessen 17-jähriger Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Ein Rettungswagen brachte den Biker nachfolgend vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Eine 34-jährige Beifahrerin im VW wurde leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung war aber nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. (cw)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Zwei Pkw frontal zusammengestoßen

Zwei Pkw sind am Montagnachmittag an der Zufahrt zur B 27 bei Kirchentellinsfurt frontal zusammengestoßen. Ein 45-Jähriger war um 14.40 Uhr mit einem Audi von der L 379 nach links in Richtung Bundesstraße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Ford einer 41 Jahre alten Frau. An beiden Fahrzeugen war erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden. Vorsorglich war neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Ersten Erkenntnissen nach blieben die Fahrzeuginsassen unverletzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Autos musste die L 379 in Richtung Pfrondorf gesperrt werden. (ms)

Dußlingen/Tübingen (TÜ): Betrunkener Pkw-Lenker verursachte Unfall

Ein betrunkener Pkw-Lenker hat am späten Montagnachmittag auf der B 27 einen Verkehrsunfall verursacht und ist im Anschluss weitergefahren. Ein aufmerksamer Zeuge meldete kurz vor 18 Uhr der Polizei, dass im Steinlachwasen ein Mercedes unterwegs wäre, an dem die Stoßstange herunterhängen würde. Eine Streife des Polizeireviers Tübingen konnte kurze Zeit später das betreffende Fahrzeug anhalten. Bei der Kontrolle des 53 Jahre alten Fahrers stellte sich heraus, dass er erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über 1,5 Promille. Ermittlungen ergaben, dass der Mann zuvor auf der B 27 im Bereich der Baustelle beim Beginn des Dußlinger Tunnels mit einem Verkehrszeichen kollidiert war. Nach einer Blutentnahme musste der Fahrer seinen Führerschein aushändigen. (ms)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Fehler beim Abbiegen

Ein nicht mehr fahrbereites Auto und ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen in der Berliner Straße ereignet hat. Ein 55 Jahre alter Mann befuhr kurz vor 7.30 Uhr mit seinem Renault Twingo die Berliner Straße aus Richtung Zieglerstraße kommend und wollte nach links in die Straße Unter dem Malesfelsen abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden VW Passat eines 28-Jährigen, der auf der Linksabbiegespur in Richtung Zieglerstraße fuhr. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge verletzte sich glücklicherweise niemand. Der Renault Twingo, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstanden war, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (sm)

