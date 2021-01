Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Baumaschine,Landwirtschaftsgeräten gestohlen+Einbruch in Lagerhalle+Zeugenaufruf zu falschen Spendensammlerinnen+Unfallverursacher entfernt sich+Autofahrer nach Zusammenstoß mit Baum verletzt

Baumaschine gestohlen Langwedel. In der Zeit zwischen dem 30.12.2020 und Montagmorgen kam es zu einem Diebstahl eines Rüttlers aus einer Garage in der Straße "Herrenkamp". Zeugen werden gebeten, die Polizei unter 04232/934910 zu kontaktieren.

Landwirtschaftsgeräten gestohlen Achim. Zu einem Diebstahl von Landwirtschaftsgeräten kam es Montag in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 14:15 Uhr in der Zeppelinstraße. Die neben einem Anhänger stehenden Geräte wurden durch einen bisher unbekannten Täter entwendet. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte vom Tatort. Die Landwirtschaftsgeräte dürften einen Wert von über 1000 Euro haben. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Einbruch in Lagerhalle Ottersberg. Zu einem Einbruchdiebstahl in eine Lagerhalle eines Gärtnereibetriebs kam es bereits in der Zeit zwischen dem 23.12.2020 und dem 03.01.2021. Derzeit unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Tür zu einem Lagerraum und nahmen Eigentum der Firma an sich. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 600 Euro.

Zeugenaufruf zu falschen Spendensammlerinnen Langwedel. Am Montagnachmittag klingelte eine junge Frau an mehreren Häusern im Bereich der Langwedeler Bahnhofstraße. Die Tatverdächtige gab sich hierbei als Tochter des örtlichen Pastors aus und wollte Spenden für die Diakonie sammeln. Die Frau kann durch verschiedene Anwohner beschrieben werden. Sie soll etwa 14-20 Jahre alt und etwas kräftiger gewesen sein. Sie hatte lange blonde Haare und ein rundes Gesicht. Die Tatverdächtige trug dunkle Oberbekleidung, eine Mütze mit lilafarbenen Applikationen und Stiefeletten. Teilweise dürfte die Unbekannte zudem mit einem bunten Strickschal oder einer Leggings bekleidet gewesen sein. Des Weiteren trug sie in allen Fällen eine Mund-Nasen-Bedeckung. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg die Frau schließlich in einen weißen Lieferwagen mit Pritschenaufbau.

Am Sonntagabend soll sich eine weitere unbekannte Frau im Alter von 25-30 Jahren in Daverden als Tochter des Pastors ausgegeben haben. Die Unbekannte soll ungefähr 1.75m groß gewesen sein und eine normale Statur aufgewiesen haben. Die Frau hatte lange dunkle Haare und führte einen Rucksack mit sich. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Personen oder den Lieferwagen geben können. Die Polizei in Langwedel ist unter 04232/934910 zu erreichen.

Unfallverursacher entfernt sich Blender. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmittag in der Oister Dorfstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein unbekannter Unfallverursacher im Kurvenbereich auf die Fahrbahn eines 26-jährigen Autofahrers. Der 26-Jährige musste hierdurch ausweichen und kollidierte mit einem Leitpfosten am Fahrbahnrand. Der Unbekannte entfernte sich anschließend ohne anzuhalten mit seinem schwarzen Mercedes in Richtung Ortszentrum Oiste. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Thedinghausen unter Telefon 04204/914380.

Nach Unfall entfernt Kirchlinteln. In der Holtumer Dorfstraße kam es am Montagabend, gegen 18:35 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern. Im Begegnungsverkehr berührten sich die Außenspiegel eines 61-Jährigen und einer bisher unbekannten Person. Während der 61-jährige Autofahrer anhielt, entfernte sich der oder die Fahrerin des anderen Autos in Richtung Süderwalsede. Hinweise nimmt die Polizei in Kirchlinteln unter Telefon 04236/943370 entgegen.

Autofahrer nach Zusammenstoß mit Baum verletzt Ottersberg. In der Verdener Straße kollidierte am Dienstagvormittag ein 88-jähriger Autofahrer aus bisher ungeklärter Ursache mit einem Straßenbaum. Der Mann wurde hierbei verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 6000 Euro.

