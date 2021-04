Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand in Kusterdingen-Jettenburg

Reutlingen (ots)

Kusterdingen (TÜ): Brand in Jettenburg

Im Heinrich-Heine-Weg in Jettenburg ist es in der Nacht zum Donnerstag anlässlich eines Brandes zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. Kurz nach drei Uhr wurde der Polizei über Notruf ein bereits in Vollbrand stehender Schuppen gemeldet, der auf ein Wohnhaus überzugreifen drohte. Bereits auf der Anfahrt waren von den Einsatzkräften deutlicher Rauch und Flammen zu sehen. Vor Ort bestätigte sich die Situation. Das Feuer hatte bereits den Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses erreicht, der ebenfalls in Flammen stand. Den beiden 53 und 63 Jahre alten Bewohnern, die später vom Rettungsdienst mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht wurden, hatten das Gebäude bereits selbstständig verlassen können. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht und verhindert werden, dass weitere Gebäude in Mitleidenschaft gezogen werden. Gegen 5.15 Uhr war das Feuer gelöscht. Im Zuge des Einsatzes verletzte sich zudem ein Feuerwehrmann, der anschließend im Krankenhaus behandelt wurde. Nach vorläufigen Schätzungen dürfte sich der Schaden auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache wurden noch in der Nacht aufgenommen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell