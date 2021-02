Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Welle von betrügerischen Anrufen vermeintlicher Sparkassen-Mitarbeiter

Bad Kreuznach (ots)

Bei der Kriminalpolizei Bad Kreuznach gehen seit dem Morgen des 16.02.21 zahlreiche Anzeigen von älteren Menschen ein, welche Anrufe von vermeintlichen Betrügern erhalten haben. Die geschilderte Legende ähnelt sich stark, kann jedoch von Anruf zu Anruf leicht variieren. Die bislang unbekannten Täter stellen sich als Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung der Sparkasse vor. Die Opfer werden darüber informiert, dass für bislang unbezahlte Elektrogeräte (Fernseher u.ä.) eines bekannten Elektrofachmarktes ein größerer Betrag vom Konto abgebucht werden soll. Dies wird in der Regel von den Opfern verneint, da es zu keinem Kauf solcher Geräte kam. Im Anschluss wird den Opfern eine Rufnummer eines vermeintlichen Polizeibeamten mitgeteilt, welchen man umgehend zwecks Kontosperrung anrufen möge. Die Rufnummern beginnen fast ausschließlich mit der Ländervorwahl +90 (Türkei). Bei Kontaktaufnahme mit dieser Nummer meldet sich ein Polizeibeamter, welcher angibt, dass Konto sei nun gesperrt. In der Folge werde ein weiterer Mitarbeiter der Sparkasse vorbeikommen und die EC-Karte durch eine neue, schwarze Karte ersetzten. Seien Sie wachsam und geben Sie keinerlei Informationen bzgl. ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse gegenüber Anrufern preis, die Ihnen persönlich unbekannt sind. Es handelt sich bei den Anrufern um keine Mitarbeiter der Sparkasse oder Polizeibeamte! Lassen Sie sich nicht in ein langes Gespräch verwickeln, beenden Sie das Gespräch schnellstmöglich und übergeben sie keine EC-Karte, Kreditkarte oder andere Zahlungsmittel und/oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Kontaktieren Sie direkt die Polizei oder ihre Angehörigen über die Ihnen bekannten Telefonnummern. Achten Sie darauf, dass sie das Gespräch mit den Anrufern vorher definitiv beendet haben.

