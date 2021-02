Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Versuchter Einbruchsdiebstahl und Vandalismus in privater Tiefgarage

Bad Kreuznach (ots)

In der Nacht von Dienstag, 08.02.2021 auf Mittwoch, 09.02.2021 drangen bislang unbekannte Täter in eine private Tiefgarage in der Straße Gartenbrunnenweg ein. Sie beschädigten hierbei ein Fenster und eine Tür am angrenzenden Wohnobjekt sowie mehrere geparkte Kraftfahrzeuge in der Tiefgarage. Die Tatörtlichkeit wurde anschließend ohne Beute wieder verlassen. Der angerichtete Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Bad Kreuznacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

