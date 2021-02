Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Schwerer Verkehrsunfall - Bus kollidiert mit Pkw

K51, zw. Rüdesheim und Roxheim (ots)

Am Montagabend kam es gegen 17:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K51 zwischen Rüdesheim und Roxheim. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte hierbei kurz vor Roxheim ein Linienbus mit einem Pkw. Die drei Insassen des Pkw, ein Ehepaar mit ihrem Kleinkind (zwei Jahre alt), wurden durch die Wucht des Aufpralls in ihrem Pkw eingeklemmt und schwerstverletzt. Der Busfahrer erlitt einen Schock, sein einziger Fahrgast blieb unverletzt. Die K51 wird in diesem Bereich noch längere Zeit voll gesperrt bleiben. Zur Unfallzeit herrschten auf der Strecke winterliche Straßenverhältnisse. Es wird nachberichtet.

