Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: PKW mit Glasflasche beworfen

Bad Kreuznach - Kirschsteinanlage (ots)

Bereits am 30.01.2021 gegen 19:30 Uhr wurde in Höhe der Kirschsteinanlage in Bad Kreuznach ein dort fahrender PKW von einer gläsernen Wodka-Flasche getroffen. Das Fenster auf der Beifahrerseite zersplitterte daraufhin und die Flasche fiel in den Innenraum des PKWs. Glücklicherweise wurde die auf dem Beifahrersitz sitzende 24 Jahre alte Bad Kreuznacherin durch den Gegenstand nicht verletzt. Der Schaden dürfte sich auf ca. 500 EUR belaufen.

Im Tatverdacht des Flaschenwurfs stehen zwei Jugendliche welche sich in der Nähe aufgehalten haben sollen. Die beiden Personen sollen männlich, hatten alters-/jugendgemäßes äußeres Erscheinungsbild und seien dunkel gekleidet gewesen sein. Einer sei schlank, der Andere sei etwas kräftiger gewesen.

Hinweise auf die beiden Tatverdächtigen mit der Wodka-Flasche nimmt jede Polizeidienststelle und die PI Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671-8811100 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell