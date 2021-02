Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Einbruch und Vandalismus in Grundschule Schweppenhausen

Bad Kreuznach (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es an der Grundschule Schweppenhausen, zu einem Einbruchsdiebstahl und Vandalismus. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum Samstag, 30.01.2021, 14:00 Uhr - Montag, 01.02.2021, 07:30 Uhr eingrenzen. Ein Zeuge hatte im Vorfeld der Tat einen Jugendlichen mit weißer Jacke am Nachmittag des 30.01.2021 auf dem umzäunten Schulhof mit einem Roller oder ähnlichem Spielgerät fahren gesehen. Diese Person könnte mit der Tat in Zusammenhang stehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen 4 bislang unbekannte Täter in die Grundschule und die daran angrenzende Turnhalle ein. In der Schule wurden Schmierereien in Klassenräumen angebracht, Klebstoffe verteilt und mehrere Gegenstände beschädigt, bzw. zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Diebesbeute war hingegen nur von geringem Wert. Für die Tat dürften vermutlich Jugendliche als Täter in Betracht kommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Bad Kreuznach sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

Hinweise bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach Ringstr. 3 55543 Bad Kreuznach Tel.: 0671 8811-100

