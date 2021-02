Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: 8-Jähriger aus Rüdesheim durch Hundebisse verletzt

Rüdesheim (ots)

Am Samstag, den 30.01.2021, gegen 12:50 Uhr wurde ein 8-jähriger Junge aus Rüdesheim von einem Hund angegriffen. Der 8-Jährige spielte draußen vor seinem Wohnhaus als er plötzlich von einem vorbeilaufenden Hund in den Arm und den Oberschenkel gebissen wurde. Bei dem Hund soll es sich um einen braun/schwarzen Mischling gehandelt haben. Die Mutter sowie die Schwester eilten umgehend zur Hilfe, um den Hund von dem 8-Jährigen loszureißen. Nachdem der Hund von ihm abließ, lief der Hund davon. Der verletzte 8-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus in Bad Kreuznach gebracht.

Der Hundebesitzer bzw. die Hundebesitzerin konnte bisher nicht ermittelt werden.

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach leitete eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen Unbekannt ein.

Hinweise werden unter der u.a. Telefonnummer entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell