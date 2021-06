Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Aktuell Einsatzmaßnahmen an Lauterbacher Schule

Vogelsbergkreis (ots)

Aktuell Einsatzmaßnahmen an Lauterbacher Schule

Lauterbach - Aktuell kommt es an einer Schule in der Straße "An der Wascherde" zu Einsatzmaßnahmen.

Gegen 12 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich im Gebäudeinneren ein unbekannter reizender Stoff - möglicherweise Pfefferspray - verteilt hat und mehrere Personen über Augen- und Atemwegsprobleme klagen.

Polizei und Rettungskräfte sind bereits vor Ort und kümmern sich um die Verletzten. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind bislang keine schwerwiegenden Verletzungen bekannt geworden.

Die genauen Hintergründe stehen derzeit noch nicht fest und sind Bestandteil der Ermittlungen. Es besteht derzeit jedoch keine Gefährdung mehr für weitere Personen.

Dominik Möller,

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell