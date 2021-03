Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Warnhinweis der Polizei nach vermehrten Kellereinbrüchen im Stadtgebiet Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Seit Anfang des Jahres muss die Polizei einen deutlichen Anstieg von Kellereinbrüchen im Stadtgebiet Wilhelmshaven zur Kenntnis nehmen, bei denen offenkundig die Zielrichtung der bislang unbekannten Täter die Entwendung von hochwertigen Fahrrädern oder von sogenannten Pedelecs war. In vielen Fällen wurden zur Nachtzeit die Kellertüren und deren Schließeinrichtung gewaltsam überwunden, so dass entsprechende Geräusche entstanden sein müsste. Zum Abtransport der Räder dürfte ein größeres Fahrzeug, vielleicht sogar ein Transporter genutzt worden sein. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei: "Bleiben Sie auch für ihren Nachbarn wachsam und benachrichtigen Sie auch bei geringen verdächtigen Geräuschen umgehend die Polizei! Sichern Sie ihr Fahrrad oder Pedelec auch im Kellerraum mit einem massiven Stahlketten-, Bügel- oder Panzerschloss, das groß genug ist, um das Fahrrad an einem festen Gegenstand anzuschließen. Belassen sie nicht das Akku und das Steuerdisplay am Rad, da ein wertgemindertes E-Bike für den Täter "uninteressant" werden könnte und der Weiterverkauf wesentlich erschwert werden würde. Notieren Sie sich die individuelle Rahmennummer, da wiedergefundene Fahrräder einwandfrei dem rechtmäßigen Besitzer zugeordnet werden müssen." Mehr Tipps, wie Sie sich als Fahrradbesitzer oder Wohneigentümer besser vor Dieben schützen können, können bei der Beauftragten für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/ Friesland, Katja Reents, unter der Rufnummer 04421/942-108 erfragt werden.

