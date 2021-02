Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Streit mit Handgreiflichkeiten

Baden-Baden (ots)

Am Mittwochabend gegen 19:15 Uhr kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Waldseestraße zu einer Handgreiflichkeit. Da am Notruf nur lautes Geschrei zu hören war, fuhren eine Mehrzahl von Einsatzkräften der Polizei zum Geschehensort. Dort wurde eine 25-jährige Frau bereits durch den Rettungsdienst versorgt. Die Klärung des Sachverhalts gestaltete sich schwierig, da die meisten Anwesenden lediglich französisch sprachen. Zwischen der Verletzen und einem 33-jährigen Mann sei es wohl zu einem Streit gekommen der eskalierte. Sie soll ihn mutmaßlich zuerst mit einem Hausschuh beworfen haben, woraufhin er ihr dann ins Gesicht schlug. Die 25-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

/rv

