POL-LG: ++ Straßenglätte aufgrund überfrierender Nässe - Fahrzeuge verunfallen ++ Einbrecher in Firmengebäude auf frischer Tat ertappt - Täter können mit Kleintresor flüchten ++

Lüneburg

Lüneburg - Terrassentür aufgehebelt - Bargeld gestohlen

Am 03.12.20, zwischen 16.30 und 10.05 Uhr, hebelten unbekannte Täter im Kieselweg eine Terrassentür eines Mehrfamilienhauses auf. Die Täter betraten die Wohnung und stahlen mehrere hundert Euro Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. 2215, entgegen.

Lüneburg - Katalysatoren ausgebaut

Zwischen dem 28.11. und 03.12.20 betraten unbekannte Täter das Grundstück eines Gebrauchtwagenhandels in der Straße Bei der Pferdehütte. Hier bauten die Täter aus mehreren Pkw die verbauten Katalysatoren aus und entwendete sie. Es entstanden Schäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - ohne Führerschein und Versicherungsschutz unterwegs

Am Donnerstagnachmittag, 03.12.20, wurde eine 53-Jährige in der Straße Bei der Pferdehütte von der Polizei kontrolliert, weil an ihrem Kleinkraftrad ein bereits abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebaut war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die 53-Jährige zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen die Zweiradfahrerin wurde ein Verfahren eingeleitet.

Lüneburg - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Am 03.12.20, gegen 18.35 Uhr, befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg der Dahlenburger Landstraße und wollte die Fahrbahn der Theodor-Heuss-Straße überqueren. Zeitgleich fuhr eine 24-Jährige mit ihrem weißen VW Up von der Kastanienallee kommend in die Theodor-Heuss-Straße, wo es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer kam. Der 39-Jährige wurde in Folge des Zusammenstoßes schwer verletzt. Weiterhin entstanden Sachschäden von ca. 1.000 Euro bei dem Unfall. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Es ist bislang nicht geklärt, was die Ampeln zum Zeitpunkt des Unfalls für die jeweiligen Richtungen angezeigt haben, ob der Radfahrer oder die VW-Fahrerin möglicherweise einen Rotlichtverstoß begangen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 03.12.20, gegen 16.25 Uhr, befuhr eine 43-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad die Straße Am Grasweg in Richtung Schnellenberger Weg. Im Kreuzungsbereich Schnellenberger Weg kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Lupo eines 32-Jährigen. Dieser hat nach ersten Ermittlungen die Vorfahrt der Kleinkraftradfahrerin missachtet. Bei dem Unfall wurde die 43-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in das Klinikum. An den Fahrzeugen entstanden zudem Sachschäden von geschätzten 2.500 Euro.

Adendorf - Pkw fährt in Gartenzaun

Am Freitag, 04.12.20, gegen 07.45 Uhr, kam es an der Kreuzung Im Suren Winkel/ In der Stube zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-Jährige hatte mit ihrem Skoda die Straße In der Stube befahren und die Straße Im Suren Winkel in Richtung Sandweg überqueren wollen. Zeitgleich befuhr ein 42 Jahre alter Nissan-Fahrer die Straße Im Suren Winkel aus Richtung Dorfstraße kommend. Die 26-Jährige missachtete die Vorfahrt des Nissan-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 42-Jährige noch versuchte auszuweichen und in Folge in einen Gartenzaun fuhr. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, jedoch entstanden Sachschäden von geschätzten 9.700 Euro bei dem Unfall. ++ Fotos können unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Lüneburg - parkenden Pkw angefahren und geflüchtet

Zwischen dem 02.12.20, 16.30 Uhr, und dem 03.12.20, 16.30 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Kraftfahrzeug gegen einen VW Polo, der auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums im Häcklinger Weg geparkt stand. An dem VW entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Reppenstedt - Fahrrad gestohlen

Ein rotes Damenfahrrad Hercules wurde am Donnerstagnachmittag von einem unbekannten Täter gestohlen. Die Eigentümerin hatte das Fahrrad gegen 16.00 Uhr vor einem Reisebüro im Wiesenweg abgestellt. Als sie um 16.25 Uhr zurückehrte, war das Fahrrad nicht mehr dort. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel.: 04131/244480, entgegen.

Lüneburg - Polizei sucht Zeugen - Trolley einer Seniorin Am Sande gestohlen/geraubt - Täter ermittelt

Nach dem Diebstahl/Raub eines Trolleys am Samstag, der 17.10.2020, zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr, der Bushaltestelle Am Sande - Linie vom Kreideberg kommend - sucht die Polizei mögliche Zeugen. Eine 79-jährige Seniorin aus Lüneburg war dabei aus dem Bus gestiegen. Ein männlicher Täter "stürzt sich auf ihren schwarzen Trolley" und rannte damit davon. Die Frau meldete sich erst später bei der Polizei. Den vermeintlichen Täter, einen 38 Jahre alten polnischen Staatsbürger, konnte die Polizei Uelzen in Zusammenhang mit anderen Straftaten mit hoher Wahrscheinlichkeit ermitteln und dabei auch persönliche Gegenstände (u.a. Papiere) sicherstellen. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei dringend Zeugen des Vorfalls. Diese wenden sich bitte direkt an die Ermittler der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-328, oder an die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215.

Uelzen

Landkreis Uelzen/Wrestedt/Suderburg - Straßenglätte aufgrund überfrierender Nässe - Fahrzeuge verunfallen

Zu teilweiser extremer Straßenglätte kam es in den Morgenstunden des 04.12.20 auf mehreren Straßen in der Region Uelzen. Dadurch kam es zu mehreren Verkehrsereignissen und -unfällen, bei denen glücklicherweise nur einzelne Verkehrsteilnehmer nur leicht verletzt wurden.

Gegen 07:30 Uhr verlor ein 23 Jahre alter Fahrer eines Transporters Renault Master auf der Kreisstraße 7 - Nienwolder Straße - zwischen Nienwolde und Nettelkamp die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte in einer Rechtskurve einen entgegenkommenden Pkw VW Caddy eines 56-Jährigen, welcher durch die Kollision gegen einen Baum geschoben wurde. Der Caddy-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 9000 Euro.

Gegen 08:15 Uhr verunfallte ein Lkw Mercedes Milchlaster in der Hauptstraße von Suderburg - Einmündung Räber in Fahrtrichtung Hösseringen. Der Lkw kam aufgrund der Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Schilder. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

Gegen 09:40 Uhr verunfallte ein Lkw Daimler aus Hamburg auf der Kreisstraße 9 zwischen Dreilingen und Bahnsen. Aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit und Glätte kam der Transporter eines 40-Jährigen in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Es entstand ein Sachschaden von gut 4500 Euro.

Uelzen - Radfahrerin übersehen - leicht verletzt

Eine 50 Jahre alte Radfahrerin übersah eine 47 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Daimler in den Mittagsstunden des 03.12.20 im Kreisverkehr An den Zehn Eichen. Der Daimler-Fahrer wollte gegen 13:10 Uhr von An den Zehn Eichen kommend in den Kreisverkehr einfahren und übersah dabei die 50-Jährige mit ihrem Fahrrad. Es kam zur seitlichen Kollision, wodurch die Radfahrerin leicht verletzt wurde und mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht wurde.

Rosche - "Kollision zweier Pkw" - zwei Leichtverletzte

Zu einer Kollision zweier Pkw es in den Nachmittagsstunden des 03.12.20 auf der Landesstraße 265 - Molbather Weg. Eine 43 Jahre alte Fahrer eines Pkw Ford Kuga hatte gegen 16:00 Uhr beim Einfahren auf die Landesstraße eine 69-Jährige mit ihrem Pkw Renault Twingo übersehen. Es kam zur Kollision, wodurch ein Sachschaden von gut 15.000 Euro entstand. Die 69-Jährige sowie ein 70 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Klinikum nach Uelzen gebracht.

Bad Bevensen - unter Drogeneinfluss, jedoch ohne Führerschein unterwegs

Einen 33 Jahre alten Fahrer eines Pkw Skoda Octavia kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 03.12.20 auf einem Parkplatz in der Dahlenburger Straße. Bei der Kontrolle des 33-Jährigen gegen 15:00 Uhr stellten die Beamten fest, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist; jedoch stellten die Beamten den Einfluss von Drogen (Amphetaminen) fest. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Lüchow-Dannenberg

Göhrde - Brand eines historischen Einfamilien-/ Ferienhauses

Zu einem Brand in einem historischen Ferienhaus in der Kaiser Wilhelm Allee kam es in den Nachmittagsstunden des 03.12.20. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten gegen 17:00 Uhr drei Zimmer des Ferienhauses in Brand. Feriengäste hatten den Kachelofen befeuert, so dass es möglicherweise aufgrund eines Defekts zu einem Feuer kam, der auf den Dachstuhl übergriff. Die Brandermittlungen dauern an. Bei Brandentstehung befanden sich sieben Personen in dem Ferienhaus, die sich selbstständig ins Freie begeben konnten. Eine Person wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in die Klinik nach Dannenberg gebracht. Es entstand ein Gebäudeschaden von gut 100.000 Euro.

Die Feuerwehren aus Dannenberg, Metzingen, Pommoissel, Wietzetze, Harlingen, Hitzacker, Karwitz und Jameln waren mit mehr als 70 Kräften im Löscheinsatz.

Dannenberg, OT. Nebenstedt - Brand eines Garagenanbaus/Schuppens mit einer verletzten Person

Zu einem Brand eines Garagenanbaus kam es in den frühen Abendstunden des 03.12.20 auf einem Grundstück im Rotdornweg in Nebenstedt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen 18:10 Uhr ein ca. 80 Quadratmeter großer Garagenanbau aus Holzgebälk und Wellblechplatten in Brand. Der 52 Jahre alte Eigentümer entdeckte den Brand und verletzte sich beim Versuch brandbetroffene Gegenstände eigenständig aus dem Anbau zu ziehen am Gesicht, Kopf und beiden Handgelenken. Er wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Dannenberg gebracht. Durch die Hitzeentwicklung splitterte eine Fensterscheibe des angrenzenden Wohnhauses und eine Außenjalousie wurde beschädigt. Die Feuerwehr Dannenberg war mit fast 40 Einsatzkräften im Löscheinsatz. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Die weiteren Brandermittlungen dauern an.

Lüchow - Einbrecher in Firmengebäude auf frischer Tat ertappt - Täter können mit Kleintresor flüchten

In das Gebäude eines Firmengebäudes in der Roland-Brandin-Straße brachen zwei Unbekannte in den Abendstunden des 03.12.20 ein. Die Einbrecher hatten gegen 20:45 Uhr gewaltsam ein Fenster geöffnet, brachen eine weitere Tür auf und hebelten einen Kleintresor heraus. Beim Verlassen des Gebäudes wurden die zwei Täter durch einen Angestellten auf frischer Tat ertappt. Dabei drohten die Männer mit einem Brecheisen und ergriffen die Flucht. Die Einbrecher seien dunkel bekleidet, ca. 170 cm groß und zwischen 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Einer der Täter habe Deutsch mit einem Akzent gesprochen. Fahndungsmaßnahmen verliefen in der Folge ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

