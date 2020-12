Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Rad löst sich von Pkw - Polizei ermittelt wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr ++ Unfall mit Binnenschiff ++ Kollision auf Bundesstraße 4 ++

LüneburgLüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - aufmerksame Zeugin beobachtet Ladendiebin

Eine der Polizei "gut" bekannte 38-Jährige steht im Verdacht in mehreren Geschäften in der Lüneburger Innenstadt gestohlen zu haben. Die Zeugin beobachtete am Mittwochnachmittag, 02.12.20 die 38-Jährige, während die in unterschiedliche Gegenstände, u.a. in einem Buchladen in der Bardowicker Straße und einer Parfümerie in der Große Bäckerstraße einsteckte und alarmierte die Polizei. Die 38-Jährige versuchte davonzulaufen, als sie die Polizeibeamten erkannte, konnte jedoch gestoppt werden. Diebesgut im Wert von knapp 120 Euro wurde beschlagnahmt. Gegen die alkoholisierte Tatverdächtige wurden Strafverfahren eingeleitet.

Dahlenburg - Metalltor abgebaut und gestohlen

Ein ca. 1,60 x 7,00 m großes, zweiflügeliges Metalltor haben unbekannte Täter am 02.12.20, zwischen 09.00 und 15.30 Uhr, von der Einfriedung eines Grundstücks im Einemhofer Weg abgeschraubt und gestohlen. Die Täter dürften zum Abtransport ein entsprechend großes Fahrzeug bzw. einen Anhänger genutzt haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel.: 05851/979440, entgegen.

Scharnebeck - Unfall mit Binnenschiff

Am späten Mittwochabend, 02.12.20, wollte ein 55-jähriger Schiffsführer eines Koppelverbandes im Oberwasser des Schiffshebewerkes Scharnebeck in den Osttrog des Hebewerks einfahren. Um sich möglichst langsam anzunähern kuppelte er die Hauptmaschine immer wieder aus. Plötzlich reagierte die Maschine nicht mehr und blieb voraus eingekuppelt, so dass der Schiffsführer den Koppelverband nicht mehr stoppen konnte. Im letzten Moment steuerte er das Schiff hart nach Backbord, um nicht mit dem Trogtor zu kollidieren. Dadurch stieß der Bug des Leichters gegen die Spundwand der Westseite und anschließend gegen den Damm des Westtroges, der den Kanal vom trockengelegten Westtrog trennt und das Wasser im oberen Vorhafen aufstaut. Ein hinter dem Damm in der Vorlandbrücke befindliches Baugerüst wurde dabei völlig zerstört - laut einer ersten Schätzung belaufen sich die entstandenen Sachschäden auf ca. 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. ++ Fotos können unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Bardowick/ Lüneburg - Fahrten unter Drogeneinfluss

Der 28 Jahre alte Fahrer eines Renault fiel einem in Freizeit befindlichen Polizeibeamten am Nachmittag des 02.12.20 in der Straße Im Kuhreiher in Bardowick durch sein auffälliges Fahrverhalten auf. Der Polizeibeamte stoppte den Renault gegen 14.55 Uhr und rief eine Polizeistreife hinzu. Bei der folgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Renault-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest reagierte positiv auf Kokain. Dem 28-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Führerschein wurde beschlagnahmt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Ca. eine Stunde später, gegen 16.00 Uhr, wurde in der Hamburger Straße in Lüneburg der 54-jährige Fahrer eines Klein-Lkw Iveco in der Hamburger Straße in Lüneburg kontrolliert. Auch der Iveco-Fahrer stand unter dem Einfluss von Drogen. Ein Urintest reagierte in diesem Fall positiv auf den Wirkstoff THC. Der Führerschein des Iveco-Fahrers wurde sichergestellt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - Rucksack aus Fahrradkorb gestohlen

Einer 65-Jährigen wurde am Mittwochnachmittag, 02.12.20, ihr mintgrüner Rucksack aus dem Fahrradkorb gestohlen. Die 65-Jährige hatte zwischen 17.45 und 17.50 Uhr, ihr Fahrrad über den Platz Am Sande geschoben, als sie bemerkte, dass unbekannte Täter ihren Rucksack entwendet hatten. In dem Rucksack befand sich u.a. ein Mobiltelefon sowie eine rote Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrrad gestohlen

Am 02.12.20, zwischen 00.30 und 09.00 Uhr, stahl ein unbekannter Täter ein mattblaues Trekkingrad der Marke Gudereit, welches vor einem Wohnhaus in der Straße In der Süßen Heide abgestellt war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Uelzen

Wrestedt, OT. Breitenhees - Kollision auf Bundesstraße 4

Zu einer Kollision zweier Fahrzeug kam es in den Nachmittagsstunden des 02.12.20 auf der Bundesstraße 4 im Bereich Breitenhees. Ein 67 Jahre alter Fahrer eines Lkw - 35 Tonner - VW mit Anhänger wollte gegen 15:50 Uhr nach links auf einen Feldweg abbiegen. Parallel überholte gerade eine 18 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda das Lkw-Gespann, so dass es zur Kollision kam. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 6500 Euro.

Bad Bodenteich - Pkw auf Parkplatz beim Ausparken beschädigt - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Parkplatzditscher in den Morgenstunden des 01.12.20 auf einem Parkplatz in der Neustädter Straße (Firma Lidl). Ein Unbekannter Fahrzeugführer hatte zwischen 08:45 und 09:15 Uhr beim Ein-/ Ausparken eine Delle am hintern rechten Kotflügel an einem Pkw Audi verursacht und war weggefahren. Bei dem Verursacher könnte es sich um einen Pkw in brauner Farbe gehandelt haben. Es entstand ein Sachschaden von gut 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Rad löst sich von Pkw - Polizei ermittelt wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Das linke Vorderrad eines Pkw Renault Clio einer 56-Jährigen löste sich nach wenigen Kilometer Fahrt in den Morgenstunden des 02.12.20 in Dannenberg. Die Frau konnte gegen 10:45 Uhr ihr Fahrzeug ohne zu verunfallen zum Stehen bringen und blieb unverletzt. Das Fahrzeug war über Nacht auf dem Parkplatz des Klinikums in der Hermann-Löns-straße abgestellt. Möglicherweise hatten Unbekannte an dem Vorderrad die Radmuttern gelöst, so dass die Polizei wegen Gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow - Scheibe von abgestellten Pkw eingeschlagen

Die Scheibe der Fahrertür eines in einer freizugänglichen Scheune abgestellten Pkw BMW schlugen Unbekannte in der Nacht zum 03.12.20 im Königshorster Weg ein. Die Täter öffneten auch die Mittelkonsole im Fahrzeug, stahlen jedoch nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

