Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "Feuer in Küche" - Feuerwehr im Löscheinsatz ++ "alkoholtrinkend ohne Abstände" - Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet ++ 7 Tage weggewiesen ++

LüneburgLüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Wer schlägt muss gehen! - 7 Tage weggewiesen

Ein 28 Jahre alter Mann wurde am Dienstagnachmittag, 01.12.20, von der Polizei aus seiner Wohnung in Kaltenmoor weggewiesen, da der dringende Verdacht besteht, dass er seine zwei Jahre jüngere Frau mit einem Gürtel geschlagen hat. Gegen den 28-Jährigen wurde außerdem ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Lüneburg - Vorderrad von Fahrrad abgebaut und gestohlen

Am 01.12.20, zwischen 15.00 und 15.45 Uhr, baute ein unbekannter Täter von einem Mountainbike, welches vor einer Apotheke im Einkaufszentrum im Häcklinger Weg abgestellt war, das Vorderrad ab und nahm es mit. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - versuchter Einbruch

Zwischen dem 29. und 30.11.20 haben unbekannte Täter versucht in ein Geschäftshaus im Altenbrückerdamm einzubrechen. Die beschädigten eine Tür, gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 01.12.20, gegen 17.15 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger mit seinem BMW die K 17 aus Embsen kommend und wollte nach links in Richtung B209 einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf einer 52-Jährigen, welche die K 17 von Rettmer kommend in Richtung Embsen befuhr. Bei dem Unfall wurde sowohl die 52-Jährige als auch eine 54 Jahre alte Mitfahrerin jeweils leicht verletzt. An den Pkw entstanden Sachschäden von ca. 8.000 Euro.

Lüneburg - Taschendiebe stehlen Portemonnaie

Unbekannte Täter stahlen einer 53-Jährigen am 01.12.20 das Portemonnaie aus der Jackentasche, während sie sich in der Zeit von ca. 16.20 bis 16.30 Uhr, in einem Lebensmitteldiscounter aufhielt. In dem Portemonnaie befanden sich neben Bargeld u.a. die Ausweispapiere der 53-Jährigen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Radfahrer ohne Licht

In der Feldstraße, im Bereich der dortigen Schule, wurde am Mittwochmorgen eine Fahrradkontrolle durchgeführt. Binnen einer halben Stunde wurden 20 Fahrradfahrer kontrolliert, die in der Dunkelheit ohne Beleuchtung unterwegs waren. Weitere Kontrollen werden folgen.

Uelzen

Bienenbüttel, OT. Hohnstorf - Radlader in Sandkuhle beschädigt

Einen Sachschaden von gut 2000 Euro verursachten Unbekannte im Zeitraum vom 17.11. bis 01.12.20 an einem Radlader in der Sand-/Kiesgrube an der Kreisstraße 10. Dabei wurden die Scheiben des Radladers Hanomag durch Steine zerstört. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-95400-0, entgegen.

Uelzen - "alkoholtrinkend ohne Abstände" - Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

Gegen insgesamt vier 17, 35, 36 und 52 Jahre alte Männer bzw. eine Frau leitete die Polizei in den Nachmittagsstunden des 01.12.20 Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund des Verstoßes gegen die Nds. Corona-Verordnung ein. Die Personen hatten sich beim gemeinsamen Konsumieren auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße gegen 15:30 Uhr äußerst uneinsichtig gezeigt und verhielten sich aggressiv und uneinsichtig.

Lüchow-Dannenberg

Gorleben - "Feuer in Küche" - Feuerwehr im Löscheinsatz

Zu einem Brand in einer Küche eines Wohnhauses in der Hauptstraße kam es in den Morgenstunden des 02.12.20. Aus bis dato ungeklärter Ursache brach gegen 09:20 Uhr ein einer provisorischen Küche ein Brand aus. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. In der Küche entstand durch den Brand und das Löschwasser ein Schaden von gut 3500 Euro. Der 60 Jahre alte Bewohner erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde vorsorglich ins Krankenhaus nach Dannenberg gebracht.

Hitzacker - abgestellten Pkw beschädigt

Einen Sachschaden von gut 1000 Euro verursachten Unbekannte im Zeitraum vom 28. bis 30.11.20 an einem im Ahornweg abgestellten Pkw VW Polo. Dabei wurde ein Schaden an der Motorhaube und dem linken Kotflügel verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

