POL-LG: ++ Polizei sucht Zeugen! - Trolley einer Seniorin Am Sande gestohlen/geraubt - Täter ermittelt ++

Lüneburg - Polizei sucht Zeugen! - Trolley einer Seniorin Am Sande gestohlen/geraubt - Täter ermittelt

Nach dem Diebstahl/Raub eines Trolleys am Samstag, der 17.10.2020, zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr, der Bushaltestelle Am Sande - Linie vom Kreideberg kommend - sucht die Polizei mögliche Zeugen. Eine 79-jährige Seniorin aus Lüneburg war dabei aus dem Bus gestiegen. Ein männlicher Täter "stürzt sich auf ihren schwarzen Trolley" und rannte damit davon. Die Frau meldete sich erst später bei der Polizei. Den vermeintlichen Täter, einen 38 Jahre alten polnischen Staatsbürger, konnte die Polizei Uelzen in Zusammenhang mit anderen Straftaten mit hoher Wahrscheinlichkeit ermitteln und dabei auch persönliche Gegenstände (u.a. Papiere) sicherstellen.

Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei dringend Zeugen des Vorfalls. Diese wenden sich bitte direkt an die Ermittler der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-328, oder an die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215.

