POL-UL: (UL) Ulm - Unbekannte Graffiti Sprüher

Von Montag auf Dienstag verschmierten Unbekannte in Ulm Wände.

UlmUlm (ots)

Ein Zeuge entdeckte die Farbschmierereien am Dienstag morgen. Unbekannte begaben sich in der Dunkelheit auf das Gelände in der St.-Barbara-Straße. An Lagerräumen und einem Materialcontainer sprühten sie ihre Schmierereien. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen.

Graffiti an Hauswänden, auf Straßenschildern oder Zugwaggons sind zumeist nicht nur illegal, da ohne Einwilligung der Eigentümer angebracht und haben damit strafrechtliche Konsequenzen, sie können zudem auch beträchtliche finanzielle Folgen für die zumeist jugendlichen Sprayer haben. Eltern sollten ihre Kinder deshalb über die Folgen illegaler Graffiti aufklären. Denn illegale Graffiti gelten als Sachbeschädigung, bei der schnell ein Schaden von mehreren tausend Euro entstehen kann, für die der Verursacher - wird er erwischt - aufkommen muss. Wird bei einer Gruppe von Sprayern nur ein Täter überführt, haftet dieser für den gesamten Schaden. Für die entstandenen Kosten sind illegale Sprayer 30 Jahre lang schadenersatzpflichtig. Tipps gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de.

