Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt

A8 - Bus missachtet Vorfahrt

Nach einem Unfall am Diesntag auf der A8 fuhr der Verursacher einfach weiter.

UlmUlm (ots)

Gegen 15 Uhr fuhr ein weißer Reisebus an der Anschlussstelle Ulm-West auf die A8 in Richtung Stuttgart ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines auf der Durchgangsfahrbahn fahrenden Volvo Sattelzuges. Um einen Unfall zu vermeiden, lenkte dessen 41-Jähriger seinen Laster auf den linken Fahrstreifen. Dort fuhr bereits ein 40-Jähriger mit seinem Mercedes. Auto und Laster streiften aneinander. Zurück blieb ein Schaden von etwa 1.000 Euro am Mercedes. Verletzte gab es nicht. Der Reisebus fuhr einfach weiter.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

+++++++ 2286646

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell