POL-DN: Eingangstür defekt - Einbrecher gelangen problemlos ins Haus

Jülich (ots)

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Am Aachener Tor" wurde am Donnerstagabend eingebrochen.

Zwischen 16:50 Uhr und 19:40 Uhr gelangten der oder die bislang unbekannten Täter in das Wohnhaus, brachen die Tür zu einer Wohnung im zweiten Obergeschoss auf und durchsuchten die Räume. Ob sie tatsächlich etwas entwenden konnten, stand zum Zeitpunkt der polizeilichen Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Ziemlich sicher ist hingegen, dass die Täter durch einfaches Drücken gegen die Hauseingangstür in das Gebäude gelangten, denn laut Angaben der Bewohner ist das Schließsystem defekt.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch am Donnerstag machen können werden gebeten, sich unter der Notrufnummer 110 an die Polizei zu wenden. Bewohner von Mietobjekten sollten sich grundsätzlich immer zeitnah an ihre Hausverwaltung oder Vermieter wenden, wenn Sicherungseinrichtungen am Wohnhaus defekt sind. Sicherheit geht vor Bequemlichkeit - sorgen Sie im Sinne aller Bewohner für eine ordentlich ge- und verschlossene Eingangstür.

