Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Mann verletzt Ladendetektivin

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Mann, der am Montagabend in einem Kaufhaus in der Karlsruher Kaiserstraße vermutlich Schmuck gestohlen hatte, konnte durch die Ladendetektivin in einem benachbarten Geschäft zur Rede gestellt werden. Auf ihre Ankündigung hin, die Polizei zur Klärung der Sache hinzuzuziehen, schlug er ihr unvermittelt mit der Faust gegen den Brustkorb. Sie hatte starke Schmerzen. Anschließend ging der Mann flüchtig. Die eingeleitete Fahndung nach der Person verlief negativ.

Heike Umminger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell