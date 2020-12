Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gabelstapler kippt auf Arbeiter

Mit dem Rettungshubschrauber kam am Dienstag ein 21-Jähriger in Ursenwang ins Krankenhaus.

Gegen 9.45 Uhr fuhr der 21-Jährige mit einem Gabelstapler auf einem Firmengelände in der Ottostraße. Er verlor während der Fahrt die Kontrolle über den Stapler. Der Stapler geriet ins Schleudern und kippte um. Der 21-Jährige versuchte noch vom Stapler zu springen. Das misslang und der Stapler fiel in Teilen auf den Mann. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

