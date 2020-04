Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei trifft auf Unfallflüchtigen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (JP) - Am Montagabend (27.04., 23.30 Uhr) beschädigte ein unbekannter Pkw-Fahrer im Einmündungsbereich Heiligenhäuschenweg/ Holunderstraße einen Bordstein sowie einen Absperrpfosten.

Im Anschluss an den Zusammenstoß verließ der Pkw-Fahrer den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Erst durch Zeugen wurde die Polizei Gütersloh zunächst über eine Ölspur auf der Holunderstraße informiert. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort die ausgetretene Flüssigkeit auf der Fahrbahn sowie im weiteren Verlauf einen 19-jährigen Mann aus Gütersloh feststellen, der aufgrund eines Felgenschadens an seinem Mercedes am Straßenrand stand. Die Ermittlungen ergaben korrespondierende Schäden an dem Fahrzeug, dem Bordstein und dem Absperrpfosten.

Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1100 Euro.

