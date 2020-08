Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannter Zeuge verfolgt Trickdiebe

Osnabrück (ots)

Eine 28-Jährige besuchte am Samstagabend eine Erlebnisgastronomie im Schlossgarten. Als sie das Gelände gegen 21.45 Uhr verließ und die Straße Neuer Graben überquerte, wurde sie von einem etwa 20-jährigen Mann angesprochen und abgelenkt. Zeitgleich nahm sie unmittelbar hinter sich eine weitere Person wahr, bevor die beiden Männer sich flugs entfernten. Währenddessen wurde die 28-Jährige von einem ca. 20 Jahre alten Zeugen angesprochen und darauf hingewiesen, dass sie soeben bestohlen worden war. Der Zeuge verfolgte die flüchtigen Diebe und die junge Frau musste das Fehlen ihres Portemonnaies feststellen, das sich zuvor in der unverschlossenen Handtasche befand. Der Mann, der die 28-Jährige ansprach und ablenkte, hatte ein afrikanisches Erscheinungsbild und trug ein weißes T-Shirt. Der Zeuge hatte ein europäisches Erscheinungsbild und war mit einer hellbraunen Jacke bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, und insbesondere den jungen Mann, der die Verfolgung der Täter aufgenommen hat, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3240 entgegengenommen. Aus gegebenem Anlass rät die Polizei auch auf dem Gelände der Erlebnisgastronomie Taschen und Rucksäcke stets verschlossen zu halten und nie unbeaufsichtigt zu lassen. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen. Achten Sie in jedem Gedränge besonders aufmerksam auf Ihre Wertgegenstände und hängen Sie Handtaschen nicht an die Stuhllehne.

