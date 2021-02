Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Vorfahrt missachtet

Sasbach (ots)

Am Mittwochmittag um 12:30 Uhr kam es bei der Einmündung der Erlenbadstraße in die Sasbachwalder Straße zu einem Unfall zwischen einem Suzuki und einer Fahrradfahrerin. Die 64-jährige Fahrerin des Suzuki hielt an der benannten Einmündung verkehrsbedingt an. Als sie wieder anfuhr, übersah sie eine 47-jährige Radfahrerin, die sie kreuzte und missachtete somit die örtlichen Vorfahrtszeichen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Fahrradfahrerin stürzte und sich so verletzte, dass sie stationär im Klinikum Achern aufgenommen werden musste. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

/rv

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell