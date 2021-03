Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw-Fahrt unter mutmaßlicher Drogenbeeinflussung, Feststellung einer geringen Menge von Betäubungsmitteln

Zetel (ots)

Am Dienstagabend gegen 23.15 Uhr wurde in der Zetelermarsch ein 25-jähriger Pkw-Führer aus Zetel von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle wurden Anzeichen einer möglichen Beeinflussung von Betäubungsmitteln beim Fahrzeugführer festgestellt. Der junge Mann verweigerte einen sogenannten Drogenvortest, sodass eine Blutentnahme vorgenommen werden musste. Bei der Durchsuchung seines PKW wurde eine geringe Menge an Betäubungsmitteln in einem Klemmbeutel aufgefunden und sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren mussten eingeleitet werden.

