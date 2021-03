Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Fotostudio - Zeugenaufruf!

Jever (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Montag, 15.03.2021, 09.00 Uhr und Montag, 22.03.2021, 11.05 Uhr, ein Seitenfenster eines Fotostudios am Kirchplatz in Jever aufzuhebeln. Das Fenster hielt den Hebelversuchen stand und konnte nicht überwunden werden. Hinweise zur Straftat nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen.

