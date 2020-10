Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Autofahrer entzieht sich Polizeikontrolle und flüchtet

Idar-Oberstein / Kirn (ots)

Am Sonntagmorgen, 25. Oktober, wollte eine Streife der Polizeiinspektion Idar-Oberstein gegen 1 Uhr den Fahrer eines älteren, dunkelblauen VW-Sharan mit BIR-Kennzeichen kontrollieren. Das Fahrzeug war den Beamt*innen in der Hauptstraße in Idar-Oberstein aufgefallen.

Trotz eingeschaltetem Blaulicht und eindeutiger Anhaltezeichen setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung B 41 fort. Während der sich nun anschließenden Verfolgungsfahrt durch mehrere Ortschaften sowie über Wald- und Feldwege zwischen Idar-Oberstein und Kirn bremste der Fahrer, insbesondere bei Gegenverkehr, mehrfach abrupt ab und fuhr in Schlangenlinien. Der verfolgenden Streifenwagenbesatzung gelang es aufgrund der Straßenverhältnisse und der Fahrweise in mehreren Versuchen nicht, das Fahrzeug gefahrlos zu stoppen oder den Fahrer zum Anhalten zu zwingen.

In Kirn versuchten die dortigen Beamt*innen der Polizeiinspektion die Flucht durch eine Straßensperre aus Streifenwagen zu beenden. Hier durchfuhr der Fahrer den Straßengraben und eine steile Böschung, kollidierte mit einem Einsatzfahrzeug der Polizei und konnte schlussendlich entkommen.

Die Polizei sucht seither das Fahrzeug und die beiden Insassen.

Zeugen, insbesondere Fahrzeugführer, die durch die Fahrmanöver gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06781 / 5610 bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.

