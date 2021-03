Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand eines Holzschuppen - Zeugenaufruf!

Sande (ots)

Am Montag, 22.03.2021, gegen 23.00 Uhr, geriet ein Holzschuppen aus bislang unbekannter Ursache, in der Hauptstraße in Sande, in Brand. Der Schuppen grenzt im südwestlichen Bereich an ein Geschäftshaus, welches ebenfalls vom Feuer erfasst wurde. Durch das schnelle Eingreifen der Kameraden der eingesetzten Ortsfeuerwehr Sande konnte ein komplettes Übergreifen der Flammen auf das Geschäftshaus verhindert werden. Es entstand Sachschaden. Der Brandort wurde zwecks Spurensicherung beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

