Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fahrradfahrendes Kind übersteht Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein 9-jähriges Mädchen hat einen Zusammenstoß mit einem Pkw am Donnerstagmittag, 17.09.2020, in WT-Tiengen mit leichten Verletzungen überstanden. Gegen 14:40 Uhr war das Mädchen mit dem Fahrrad von der Hauptstraße nach links auf den Sulzerring eingebogen. Dabei kollidierte sie mit einem herannahenden Nissan eines 43 Jahre alten Mannes, der Vorfahrt hatte. Das Mädchen wurde von der Fahrzeugfront erfasst und umgestoßen. Sie zog sich dabei Schürfwunden und Prellungen zu. Mit dem Rettungsdienst kam die Verletzte zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei gut 1000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell