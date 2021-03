Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung auf Wangerooge - Unbekannte Täter beschädigten einen Zaun (mit Bild)

Wangerooge (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag, den 19.03.2021, 12.00 Uhr, bis Sonntag, den 21.03.2021, 12.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter den Zaun eines Grundstückes in der Straße "Am Dorfdeich Süd". Die neun gelösten Lamellen wurden von dem Geschädigten in dem Vorgarten wieder vorgefunden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Wangerooge unter der Rufnummer 04469 94690-0 zu wenden.

