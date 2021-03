Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, den 18.03.2021, zwischen 20.00 Uhr und 07.45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand der Lilienburgstraße, Wilhelmshaven, geparkten Pkw VW Touran und flüchtete. Die gesamte Fahrerseite des geparkten Pkw wurde nicht unerheblich beschädigt. Personen, die sachdienliche Angaben zur Verkehrsstraftat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Tel.-Nr.: 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

