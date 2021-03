Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: hier die Presemeldung des PK Jever vom 19.03.2021 - 21.03.2021

Wilhelmshaven (ots)

Pressebericht des PK Jever vom 19.03.2021 - 21.03.2021

Mehr als 40 Verstöße gegen die Corona-Verordnung In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste die Polizei Jever fünfmal bei Feierlichkeiten im Wangerland und in Sande einschreiten, da offensichtlich gegen die derzeitig gültige Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen verstoßen wurde. Insgesamt wurden mehr als 40 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Alle Feierlichkeiten, welche ausnahmslos in privaten Räumlichkeiten stattfanden, wurden aufgelöst.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitagabend, gg. 20:40 Uhr, wurde ein Zeuge auf einen in Schlangenlinien fahrenden Pkw auf der A29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven aufmerksam. Der Pkw konnte in der Moselstraße in Hooksiel durch eine Funkstreifenwagenbesatzung kontrolliert werden. Im Rahmen einer nachfolgenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass die 50-jährige Pkw-Führerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,55%o. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen die 50-Jährige wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

