Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: In Zaun gekracht und geflüchtet: Ermittler suchen Zeugen in Rothenditmold

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Noch keine konkreten Hinweise auf den flüchtigen Verursacher eines Unfalls im Zeitraum zwischen dem 20. Januar und dem 26. Januar 2021 ergaben sich trotz der bisher angestellten Ermittlungen der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Ein unbekanntes Fahrzeug war von der Gelnhäuser Straße abgekommen und in einen Zaun gekracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die zuständigen Ermittler erhoffen sich nun mit einer Veröffentlichung, Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder auf den Verursacher zu erhalten.

Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Verursacher auf der Gelnhäuser Straße in Richtung Wolfhager Straße unterwegs war und aus noch unbekannter Ursache in Höhe des Parkplatzes am Kleingartenverein Döllbachaue nach links von der Fahrbahn abkam. Anschließend schleuderte das Fahrzeug über den Gehweg und krachte gegen den Zaun der dortigen Schule. Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, wiesen fünf Elemente des Metallzauns auf einer Länge von 10 Metern erhebliche Beschädigungen auf. Zudem wurden durch die Kollision fünf einbetonierte Zaunpfähle herausgerissen. An der Unfallstelle sichergestellte Fahrzeugteile weisen darauf hin, dass es sich bei dem Verursacher um einen Kastenwagen oder einen Pritschenwagen handeln könnte.

Zeugen, die den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

