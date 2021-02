Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte stehlen bei nächtlichem Garageneinbruch E-Bike und Trekkingrad: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

In der Nacht zum heutigen Dienstag brachen zwei unbekannte Täter eine Fahrradgarage in der Kasseler Südstadt auf und entwendeten daraus ein E-Bike, ein Trekkingrad und drei Fahrradtaschen. Ein Anwohner hatte die beiden Männer beobachtet und umgehend die Polizei alarmiert. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern, die mit ihrer Beute bereits in unbekannte Richtung geflüchtet waren, verlief anschließend leider ohne Erfolg. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Diebesguts geben können.

Wie die zum Tatort in der Heckerstraße, Ecke Frans-Hals-Straße, gerufene Streife des Kasseler Innenstadtreviers berichtet, hatte sich die Tat gegen 0:25 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffneten die Täter gewaltsam die Holztür zu der Garage und stahlen die dort vorgefundenen Räder und Fahrradtaschen. Hierbei handelt es sich um ein weißes E-Bike der Marke Haibike und ein schwarzes Trekkingrad, an denen jeweils ein Schloss angebracht war. Aus diesem Grund ist es möglich, dass die Diebe die Räder weggetragen haben. Der Anwohner beschrieb den Polizisten zwei 25 bis 35 Jahre alte und etwa 1,70 Meter große Männer, die kurze dunkle Haare und ein südländisches Erscheinungsbild hatten. Einer der beiden Täter war schlank und hatte einen Bart, während der andere eine kräftige Statur gehabt haben soll.

Wer den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die beiden Täter oder den Verbleib der gestohlenen Räder geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell