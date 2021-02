Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Täter reißt Frau den Rucksack aus der Hand: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Forstfeld:

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend an einer Bushaltestelle in der Ochshäuser Straße in Kassel einer 64 Jahre alten Frau den Rucksack aus der Hand gerissen und ist damit geflüchtet. Die nun wegen des Diebstahls ermittelnden Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Wie die am Abend zum Tatort gerufene Streife des Polizeireviers Ost berichtet, ereignete sich die Tat gegen 18 Uhr an der Haltestelle "Stegerwaldstraße". Dort hatte der Täter die 64-Jährige aus Kassel angesprochen und gefragt, ob sie ihm eine Zigarette geben könnte. Als sie die Frage verneinte, entriss der Unbekannte der Frau plötzlich ihren schwarzen Rucksack, den sie in der Hand hielt. Mit seiner Beute flüchtete der Täter stadtauswärts auf der Ochshäuser Straße, wo sich seine Spur schließlich verliert. Die Fahndung der Polizei nach dem Dieb führte anschließend nicht mehr zum Erfolg. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

Männlich, etwa 20 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, schlank, dunkle Hautfarbe, kurze schwarze Haare, trug eine weiße FFP2-Maske, komplett schwarz bekleidet.

Zeugen, die den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell